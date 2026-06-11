中国Insta360はブランド史上初となるジンバル一体型カメラ「Insta360 Luna Ultra」を正式発表した。8K対応の1インチセンサーを搭載したデュアルレンズカメラで、ライカと共同開発したLeica Summicronレンズも採用する。米国では6月10日発売で、価格は769.99ドルから。 本体色はコスミックブラックとステラホワイト。日本の直販サイトにも製品ページが用意されており、価格は119,800円から。発売日は「近日販売予定