6月21日の父の日に向けて、銀座コージーコーナーから心温まる限定スイーツが登場します。お父さんをモチーフにしたかわいらしいプチケーキの詰め合わせや、人気のチーズスフレ、さらに父の日にもぴったりなモンブランまで豊富なラインナップをご用意。家族みんなで囲めるスイーツは、日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを届ける素敵なきっかけになりそうです♪ 父の日