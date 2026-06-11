プロ野球・巨人の石井琢朗2軍監督が日テレ系野球中継のインタビューに応じ、2軍の選手への指導について開幕から「あること」について口酸っぱく諭していると明かしました。それは「試合の入り方と終わり方」について。「ピッチャーで言ったら、先頭打者への1球目、1アウトの取り方。野手で言ったら、1打席目のファーストスイング。守備側ならファーストプレイをどうやってアウトにとるか。終わり方は最後の打者、3アウト目をどうと