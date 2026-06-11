新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きのう10日ときょう11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中。2日目となるきょう11日、開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、FRUITS ZIPPERのメンバーが登場した。【ソロショット】メンバーカラーのフリル衣装で元気に登場したFRUITS ZIPPERメンバーは、元気よく笑顔を見せながら報道陣の前に登場。フリルが際立つシックな色合いの