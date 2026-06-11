名古屋市で5月にマイクロバスが2人をはねて死亡させた事故で、道交法違反などの疑いで逮捕された運転手の酒井照也容疑者（85）について、名古屋地検は11日、刑事責任能力を調べるため、鑑定留置が始まったと明らかにした。