KADOKAWA本社＝東京都千代田区出版大手KADOKAWA（東京）が、業務を委託したライターやカメラマンに報酬額などの取引条件を明示せず、報酬を期日までに支払わなかったとして、公正取引委員会は11日、フリーランス法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。同法は、業務委託時に取引条件を書面やメールなどで提示しなければならないと規定。報酬の支払期日を定めない場合、成果物や役務を提供された日までに支払うよう定めてい