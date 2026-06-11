韓国ネット通販大手クーパンのロゴ（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国の個人情報保護委員会は11日、インターネット通販大手クーパンが約3750万人分の顧客の個人情報を流出させたなどとして、計約6246億ウォン（約657億円）の課徴金を命じたと発表した。聯合ニュースによると、単一企業に対する個人情報流出の制裁としては過去最高額となる。個人情報保護委によると、クーパンは認証キーの管理など基本的な情報保護対策が不