出版大手「KADOKAWA」が、ライターなどに業務を委託する際、取引の条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会はフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出しました。フリーランス法に違反するとして勧告を受けたのは、出版大手「KADOKAWA」です。おととしの12月から去年の8月までの期間、雑誌の制作業務を委託するフリーランスのライターやスタイリストなど113人に対し、報酬の支払期日などの取引条件を明示