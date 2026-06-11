三重県亀山市の新名神高速道路で３月、計６人が死亡した多重事故で大型トラックを運転中に事故を起こし、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた被告（５４）の１０日の初公判。走行中に携帯電話を使用する「ながらスマホ」を被告が法廷で認めると、大切な家族を突然失った遺族のすすり泣く声が響いた。午後２時の開廷前、５７席の傍聴席を求めて約１５０人が列を作った。被告は開廷の数分前に入廷すると、傍