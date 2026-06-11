タレントの菊地亜美（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。2018年に結婚した夫との交際発覚の舞台裏を明かす場面があった。この日はお笑いタレントの横澤夏子と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。横澤が「旦那さんとお付き合いしてからの話とか全然聞いたことない」と振ると、菊地は「結婚するまでが9カ月間付き合ってたんだけど、その時夫が大阪に住んでたのね」と遠距