チームみらいの安野党首は11日、記者会見で、国会議員向けのAI勉強会を開くことを明らかにした。一方、5月の党首討論で話題となった高市総理への個別指導（家庭教師）については、「総理だけ特別扱いするのはよろしくない」と述べて、引き続き日程調整の段階だとした。議員向けの勉強会では、AIに指示を出しながらプログラムを書かせる「バイブコーディング」について学ぶという。安野氏は、詳細なカリキュラムは検討中とした上で