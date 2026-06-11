東京都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。被告は2月2日、渋谷区の自宅で乾燥大麻3・517グラムを所持したとしたほか、同日に千葉県内を走行中の車内でコカインなどを使用。関東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索で乾燥大麻が