雲南省鶴慶県で省級無形文化遺産代表性伝承人の郜金福さんが経営し、「瓦猫」の泥人形を作る技術や知識を伝承するアトリエでは1日、「瓦猫」を作る郜さんを黔南民族師範学院美術学院でプロダクトデザインを専攻している学生と教員らが囲んでいた。人民網が伝えた。郜さんは「鶴慶県では、『瓦猫』は『鎮脊虎』や『吉祥虎』とも呼ばれ、家から魔物や災いを追い払い、幸運や幸福を呼んでくれるとされている」と説