中国ジャイアントパンダ保護研究センターが6月10日に発表したところによると、パンダの「恩恩（エンエン）」が6月4日午前10時31分、臥龍神樹坪基地で赤ちゃん1頭を出産しました。これは同センターが国内で飼育するパンダ個体群から生まれた今年初の赤ちゃんです。今年1月中旬、6歳半のエンエンが自然交配に成功し、5月上旬には食欲減退など出産前の兆しが現れました。その後6月4日未明、エンエンは分娩（ぶんべん）段階に入り、飼