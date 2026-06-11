見た目はかわいいキングスライム。でも、中身はれっきとした医薬品です。ロート製薬が6月10日に発売した「ドラゴンクエスト」コラボの限定商品「ロートジー キングスライム型目薬」をめぐり、発売当日からネット上での出品が相次ぎ、SNS上で話題となっています。限定コラボ商品の転売として批判の声が上がる一方、今回の商品は第2類・第3類医薬品に分類される目薬。国内の主要なフリマサイトやネットオークションでは、規約