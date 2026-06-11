「昨日のスタジオ撮影のデータ貰ったんだけど、力尽きた赤ちゃん。かわいすぎて堪らん」【写真】スタジオ撮影で力尽き、コテンと寝ちゃった赤ちゃんこんなポストをされたのは、なつ（@shushupi123）さん。初節句の記念にスタジオ撮影を行ったところ、撮影の途中で力尽きてしまった生後5ヶ月の赤ちゃんの姿を収めた投稿です。真ん丸な頭をマットに預けたまま、すやすやと眠ってしまった姿があまりにも愛らしく、思わず見入ってしま