「おもちゃをくわえて遊びに誘ってきた虎徹。『ちょっと待っててね、後でね』と伝えて用事を済ませ、いざ遊ぼうと名前を呼んだら、目も合わせてくれない。『待たせすぎ』とご立腹の様子。何度名前を呼んでも前しか見ない。母の禊は終わっていないらしい」【動画】「約束が違う！」目を合わせず、ガン無視する柴犬そんなコメントが添えられた動画が話題です。映っているのは、柴犬の「虎徹（こてつ）」さん（5歳・男の子）。まっす