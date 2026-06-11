全長3.4m！ 軽より“ちょっと大きい”スバル「7人乗りミニバン」！スバルは2026年6月6日、北米市場をメインに展開している大型SUV「アセント」について、日本国内への導入を検討していると発表しました。この新型アセントは、スバルのラインナップにおいて最大級のボディサイズを誇り、多人数乗車が可能な3列シートを備えているのが最大の特徴。【画像】超カッコイイ！ これがスバルの「“7人乗り”ミニバン」です！（35枚）