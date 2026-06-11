ホテルに侵入し銅線などを盗もうとしたとして男３人が逮捕されました。 無職の男（５３）ら３人は４月、竹原市にあるホテルに侵入し銅線などを盗もうとした疑いがもたれています。 このグループには男の父親（７３）もいて、犯行当日に現行犯逮捕されていました。 警察によりますとホテルに車が停まっていて、敷地内から金属の摩擦音が聞こえたため不審に思い中に入ると父親がいたということです。 その場には他の３