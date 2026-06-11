11日は晴れても急な雨に注意。これまでの一日の天気を振り返ります。■広い範囲で晴れ午後は天気急変も11日（木）は移動性の高気圧に覆われた影響で、北日本から西日本にかけて広い範囲で日差しが届きました。関東は雲が広がった時間もありましたが、梅雨の晴れ間となっています。ただ、上空に寒気が流れ込んだ影響で、大気の状態が不安定になっています。午後は北海道から中国地方にかけて、山沿いを中心に雨雲が発生し、所々で