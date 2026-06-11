元プロボクサーで俳優、タレントとしても活躍したガッツ石松さんが、6月2日に肺炎のため76歳で亡くなったことが、公式SNSで発表されました。■所属事務所のコメント（全文）公式インスタグラムより訃報弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親