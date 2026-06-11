元ボクシング世界ライト級王者で、タレントのガッツ石松さんが２日、肺炎のために亡くなったことが１１日、分かった。７６歳。インスタグラムで発表された。インスタグラムにはガッツエンタープライズ名義で文書が発表。「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えて下さった皆様に心より深く感謝申し上げます」と記されている