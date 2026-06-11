「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第１日」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）昨年１２月にヘルニアの手術を行った影響でトーナメント特別補償制度（公傷制度）を適用していた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が、復帰初ラウンドに臨んだ。前日の段階では「腰の痛みは治まっていない」と不安もあって、前半は１バーディー、３ボギー。後半は連続バーディーフィニッシュで３６にまとめ、７４とい