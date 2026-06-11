北海道江別市で2024年、男子大学生を集団暴行し死亡させたとして強盗致死などの罪に問われた6人のうち、事件当時18歳だった滝沢海裕被告（19）の裁判員裁判が11日、札幌地裁で開かれ、検察側は懲役20年を求刑した。