女性ダンス＆ボーカルグループDreamの元メンバーで、現在は写真家として活動するDream Aya（38）が11日、インスタグラムを更新。自身が撮影した、タレントでモデルの藤田ニコル（28）のお宮参り写真について言及した。藤田は7日、自身のインスタグラムで「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と生後1カ月の愛娘を抱いてお宮参りをした和装姿の写真を公開して近況を報告。お宮参りの写真については