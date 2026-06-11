第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が１１日、千葉市内で行われた。１６５校１４８チームが出場。７月４日にＺＯＺＯマリンで開会式のみを行い、９日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に行われる。選手宣誓は千葉東の尾沢一穂主将（３年）が務める。優勝候補は今春のセンバツで初の４強入りを果たした専大松戸で、エース・門倉昂大投手、捕手で４番の吉