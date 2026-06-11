元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が１７歳年下のイケメン弟とのほっこりショットを公開した。村重は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「はい！こんばんは！お疲れ様！１最近の持ち物２しげ３ぱぱとままはトモコレでも惹（ひ）かれあってこのまま結婚した４しげ今年も美白部員５しげ６マッチョとの定期会近況報告する度にでかくなっていく７抹茶バターとバター！この世で１番！８福岡のヤンキー先輩