◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝慶大１１―１日体大＝６回コールド＝（１１日・神宮）５年ぶり１３度目の出場となった慶大（東京六大学）が３年ぶり１２度目出場の日体大（首都大学）を１１―１の６回コールドで下し、４強入りを果たした。初回２死三塁で４番・今津慶介二塁手（４年＝旭川東）の左翼線への適時二塁打を口火に３点を先制。２回には２番・林純司遊撃手（３年＝報徳学園）