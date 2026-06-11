◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手＝沖縄電力＝が１１日、１軍戦が行われる楽天モバイル最強パーク宮城に姿を見せた。小浜は今季１軍で４月に初昇格すると７試合に出場し打率２割３分８厘。５月４日に出場選手登録を抹消されていた。２軍では今季４６試合に出場し打率２割４分４厘、２本塁打。９、１０日のの西武戦（Ｇタウン）で２日連