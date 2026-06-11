【モデルプレス＝2026/06/11】ガッツ石松さんが6月2日、肺炎のため都内の病院にて永眠したことがわかった。76歳だった。11日、石松さんの公式Instagramにて伝えられた。【写真】ガッツ石松さん、36歳美人女優主演映画に出演◆ガッツ石松さん、76歳で死去公式SNSでは「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました」と報告。葬儀については「故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行