【モデルプレス＝2026/06/11】「NewDays」および「NewDays KIOSK」にて、高カロリーや高脂質、ニンニク、背脂をたっぷり使った背徳グルメが揃う、初の「背徳フェア」が2026年6月16日（火）から7月6日（月）まで開催される。背徳食材を掛け合わせた“禁断のコンボ”をテーマに全9品が登場する。【写真】「背徳フェア」全9品ラインナップ◆高カロリー、高脂質、背脂…背徳感があるけどウマい9品期間中は、食欲を刺激する圧倒的なライ