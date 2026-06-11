【モデルプレス＝2026/06/11】WEST.の神山智洋と声優の宮野真守が2026年6月11日、都内で開催された2026年劇団☆新感線 46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』フォトコールおよび取材会に出席。神山が宮野との交流を明かす場面があった。【写真】人気声優・STARTOイケメンら出演舞台、貴重なワンシーン◆神山智洋、宮野真守の印象は？6月12日から7月12日にかけてEX