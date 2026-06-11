消防によりますと、11日午後2時50分ごろ、JR九州の日田彦山線の志井駅近くの踏切で「接触事故が起きた」と、通りかかった人から119番通報がありました。JR九州によりますと、この影響で日田彦山線の城野駅と田川後藤寺駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時すぎに再開しました。現場は、北九州市小倉南区にある警報機と遮断機がない踏切です。小倉行き上りの2両編成の普通列車とトラクターが衝突したというこ