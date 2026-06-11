【トルコ】 トルコ中銀政策金利（6月）20:00 予想37.0%前回37.0% 【南アフリカ】 製造業生産高（4月）20:00 予想N/A前回0.8%（前月比) 【メキシコ】 鉱工業生産指数（4月）21:00 予想0.4%前回-0.6%（前月比) 予想0.7%前回-1.3%（前年比) 【ユーロ圏】 ECB政策金利（6月）21:15 予想2.4%前回2.15%（ECB政策金利) 予想2.25%前回2.0%（ECB預金ファシリティ・レ&#1254