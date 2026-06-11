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テクニカルポイントユーロポンド、短期下降トレンドの形状も、持続性は不透明 0.8727エンベロープ1%上限（10日間） 0.8702ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8702200日移動平均 0.8700一目均衡表・雲（上限） 0.8676100日移動平均 0.8674一目均衡表・基準線 0.8665一目均衡表・雲（下限） 0.865321日移動平均 0.8645一目均衡表・転換線 0.864110日移動平均 0.8630