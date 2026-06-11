豪ドルは対ドルでややしっかりも値幅限定的＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルでややしっかり。朝は0.6990ドルを挟んでの推移から0.7000ドル超えへ上昇。昼前後の0.7000ドル近辺での推移を経て、午後に0.7012ドルを付けた。米軍の対イラン攻撃終了を受けたドル売りが支え。もっとも値幅自体は限定的で落ち着いた動き。 豪ドル円は112.20円前後から午後に112.54円を付けた。ドル円が160.50円台の高値圏もみ合いとなる中、