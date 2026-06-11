コカインを使用した罪などに問われた音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告に対して、東京地裁は拘禁刑2年、執行猶予4年を言い渡しました。「Def Tech」のMicroとして活動していた西宮佑騎被告は、ことし2月、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻を所持したほか、車内でコカインやMDMAなどを使用した罪に問われています。東京地裁は11日の判決で、「運転中の眠気覚ましなど安易な動機で行われており、生活に違法薬物が相応に