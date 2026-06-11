福岡市議会の主要会派の議員らが１０日、開会した６月定例会に路上喫煙を規制する条例の改正案を提案した。天神やＪＲ博多駅周辺の指定地区では、現行の歩きたばこの規制だけでなく、路上で立ち止まっての喫煙も全面的に禁止し、公園や広場などの公共空間も禁煙の対象に加える。加熱式たばこも規制対象とし、分煙施設の整備も明記して受動喫煙防止を進める。改正するのは、２００３年施行の「人に優しく安全で快適なまち福岡を