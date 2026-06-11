お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が11日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。大物お笑い芸人との食事会について語った。この日のゲストは男性6人組「DAPUMP」。メンバーのKIMIがお笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武、お笑いタレントの所ジョージと親しいという話から、MCの「ハライチ」澤部佑は「岩井さんもよく憲さんとのご飯会とか」と話を振った。岩井は「よく呼んでいただいて