雑誌の製作業務をフリーランスのライターらに委託した際に取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会は１１日、東証プライム上場の出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」（東京）のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出した。発表によると、同社は２０２４年１２月〜２５年８月、発刊する月刊誌や書籍などの製作業務をフリーランスのライターやイラストレーターら１１３人に委託する際、報酬