第１０８回全国高等学校野球選手権千葉大会（７月４日開幕）の組み合わせ抽選会が１１日、千葉市内で行われた。昨年優勝校の市船橋は千葉南−茂原の勝者と対戦。２年連続７度目の甲子園出場を目指して岡山歩睦主将は「去年の先輩方が甲子園に自分たちを連れて行ってくださったので、先輩たちの熱量を超えるぐらいの勢いで２連覇を目指してやっていきたい」と決意表明を行った。今春センバツで４強入りし、春夏連続出場を狙う