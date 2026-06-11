JR新橋駅近くの雑居ビルでゴミ置き場のゴミが燃える火事があり、消火活動が続いています。午後1時ごろ、港区新橋の飲食店やパチンコ店が入る雑居ビルで、「1階が燃えている」と目撃した人から消防に通報がありました。警視庁によりますと、雑居ビルのゴミ置き場にあるゴミから火が出て、ビルの中に煙がまん延したということです。けが人の情報は入っていませんが、現在も消火活動が続いています。現場はJR新橋駅から約150メートル