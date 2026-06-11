6月10日、千葉ジェッツは、クエンティン・ミロラ・ブラウンが2025－26シーズンをもって契約満了となり、退団することを発表した。 クラブによると、ミロラ・ブラウンとは来シーズンの契約に関する基本合意に達していたものの、本人およびエージェントから基本合意解除の申し出があったという。その後、協議を重ねた結果、契約締結には至らず、双方合意のもとで基本合意を解消することになった。ミ