フォーライフが後場終盤に上げ幅を急拡大した。同社は１１日午後３時、上場１０周年を記念した株主優待の実施を発表。これを材料視した買いが入った。今年９月末日、来年３月末日を基準日として、１０００株以上を保有する株主に対し、「フォーライフ・プレミアム優待倶楽部」で交換可能な株主ポイントをそれぞれ１万ポイント、期間合計２万ポイント贈呈する。従来実施している３月末日を基準日とした株主優待制度も