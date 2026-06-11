ＡｐｐＢａｎｋが後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、電子チケット販売プラットフォーム等を提供するＺＡＩＫＯ（東京都港区）と、イベント主催者及びクリエイターの支援を目的とした協業を開始したと発表しており、好材料視されている。 今回の協業により、ＺＡＩＫＯが提供するプラットフォームを利用する約１万のイベント主催者やクリエイターに対して、アップバンクの「ＩＰマッ