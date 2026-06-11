FC今治は11日、アベル・モウレロ・ロペス氏(51)が2026-27シーズンのトップチーム監督に就任することを発表した。モウレロ氏は母国スペインや日本を含むアジアで豊富な指導経験を持つ。2019年には徳島ヴォルティスでヘッドコーチを務めた。クラブ公式サイトを通じ、「私は大きな期待と愛情(情熱)、そしてエネルギーを胸にこのクラブへ来ました。そして、このクラブをより高い場所へ導くために、日々努力を重ね、粘り強く挑戦