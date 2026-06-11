鹿児島ユナイテッドFCは11日、村主博正監督(49)が2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることが決定したと発表した。村主監督はいわきFCの指揮官やファジアーノ岡山のコーチなどを歴任し、今季から鹿児島の監督に就任。チームはJ2・J3百年構想リーグで40チーム中5位(J3勢最高順位)と躍進した。来季続投にあたり、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。「まず、明治安田J2・J3 百年構想リーグを