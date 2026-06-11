カマタマーレ讃岐は11日、徳島ヴォルティスからGK青木心(26)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に徳島と対戦する全ての公式試合に出場できない。青木はJFAアカデミー福島U-18から順天堂大を経て、2023年にテゲバジャーロ宮崎へ加入。昨年8月に徳島へ完全移籍したが、今季を含めて出場はなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK青木心(あおき・こころ)■生年