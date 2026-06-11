【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEによるイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、6月10日にKアリーナ横浜で開幕した。2回目となる2026年は、6月10日・11日の2日間にわたり開催。本稿では、DAY1をレポートする。 ■「いろんな音楽やカルチャーとの出会いの場所になると嬉しい」（大森元貴） 『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチ