ビジョナル [東証Ｐ] が6月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比17.2％増の214億円に伸び、通期計画の235億円に対する進捗率は91.1％となり、5年平均の90.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.6％減の20.9億円に大きく落ち込む計算にな